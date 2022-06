Campania ,,Curatam Romania". Liviu Butnariu, presedintele ADI ISO Mediu: ,,Au fost stranse tone de deseuri in cateva ore"

Drumul turistic care face legatura intre Valea Prahovei si zona Bran a ajuns un depozit de gunoaie. Nu mai putin de 12 basculante de deseuri au strans drumarii in fiecare luna de pe marginea DN 73A, portiunea dintre Predeal si Rasnov. Turistii care vor sa petreaca o vacanta in aceasta zona dau fata in fata cu lipsa de educatie a persoanelor care arunca la intamplare fel si fel de deseuri. Proiectul ,,Curatam Romania" a vizat si acest drum turistic printr-o actiune de ecologizare initiata de ... citeste toata stirea