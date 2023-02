Campania DSU "Nu tremur la cutremur", la 30 de posturi TV, incepand de luni

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca incepand de luni campania 'Nu tremur la cutremur' va fi reluata pe 30 de posturi de televiziune, pe durata mai multor saptamani, inclusiv in saptamana Protectiei Civile.Secretarul de stat a declarat ca aceasta campanie va fi derulata pe 'o perioada mai lunga' si va transmite informatii despre modul in care populatia trebuie sa reactioneze in cazul unui seism, relateaza ... citeste toata stirea