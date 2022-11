CAMPANIA IJP Brasov: "19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR SI VIOLENEsELOR ASUPRA COPIILOR SI TINERILOR"

In perioada 02- 18 noiembrie 2022, politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, impreuna cu reprezentantii Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane, au desfasurat activitati de informare si prevenire in cadrul "Campaniei 19 Zile de prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor", proiect derulat sub coordonarea F.I.C.E. Romania. Printre unitatile in cadrul carora s-au desfasurat ... citeste toata stirea