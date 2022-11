Campania nationala de promovare a programului de vaccinare anti-HPV a fost lansata, astazi

Campania nationala de promovare a programului de vaccinare anti-HPV, destinata oraselor mici si localitatilor din mediul rural, a fost lansata joi cu prilejul Zilei Globale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, in contextul in care anual peste 1.500 de femei mor in Romania ca urmare a acestei afectiuni si aproape 3.400 sunt diagnosticate cu aceasta boala."Campania e sustinuta de Ministerul Sanatatii, coordonata de Institutul National pentru Sanatate Publica, organizata de Fundatia ... citeste toata stirea