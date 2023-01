Campania #Siguranta online: doua bronsuri cu benzi desenate pentru a-i invata pe copii cum sa se protejeze de fraude si amenintari online

Politistii Biroului Analiza si Prevenirea Criminalitatii din IPJ Brasov desfasoara activitati informativ-preventive in cadrul Campaniei nationale "#Siguranta Online" - dedicata minorilor. Campania, inceputa in in luna noiembrie 2022, se va incheia in februarie 2023. Prin aceasta, politistii isi propun sa ofere sa ofere cele mai bune practici de securitate cibernetica minorilor, pentru a evita sa devina victime ale fraudelor informatice, a pornografiei infantile sau atacurilor de tip malware. ... citeste toata stirea