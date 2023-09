O campanie de colectare a deseurilor electrice, organizata de Ecotic, va avea loc in urmatoarele zile in Sacele.Campania de colectare a deseurilor electrice se va desfasura vineri si sambata, 22 si 23 septembrie, in mai multe puncte provizorii de colectare, conform urmatorului program:Vineri, 22 septembrie, intre orele 12.00 - 18.00;Sambata, ... citeste toata stirea