In prima jumatate a anului, Eco Civica Center in colaborare cu ADI ISO Mediu Brasov, au desfasurat o ampla campanie de colectare de deseuri DEEE (Deseuri de echipamente electrice si electronice). Campania s-a desfasurat le nivelul intregului judet, centrele de colectare fiind organie la Feldioara, Halchiu, Cristian, Holbav, Vulcan, Prejmer, Teliu, Rasnov, Bod, Sanpetru, Sacele, Ghimbav, Harman, Brasov, Zarnesti, Codlea, Poiana Marului. In urma campaniei s-au colectat 152.107 kg de deseuri ... citeste toata stirea