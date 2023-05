Directia de Asistenta Sociala Brasov in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov desfasoara astazi, 29.05.2023, in intervalul orar 14:00-16:00 o campanie de informare in vederea facilitarii accesului la servicii educationale a copiilor din zona strazilor Carierei si Caramidariei din municipiul Brasov.Obiectivele campaniei vizeaza:-inscrierea copiilor in unitati de invatamant prescolar, primar si gimnazial;-prezentarea de ... citeste toata stirea