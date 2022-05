In perioada 19-21.05.2022, operatorul de salubrizare Comprest a raspuns invitatiei Colegiului National "Andrei Saguna", de a fi parte a proiectului "Climate Action in Education".In acest sens, au fost sustinute 2 activitati, respectiv o campanie de informare pentru elevii claselor a V a, a VI a si a IX a; dar si o actiune de ecologizare in zona Sprenghi, din Municipiul Brasov.Campania de informare, ce s-a desfasurat la ... citeste toata stirea