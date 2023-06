Primaria Orasului Victoria continua campania de sterilizare si microcipare gratuita a cailor si pisicilor, cu sau fara stapan.Locuitorii orasului Victoria, pot sa-si sterilizeze si sa-si microcipeze patrupedele in mod gratuit.Actiunea va avea loc in data de 23 iunie, incepand cu ora 9.00."Continuam campania de sterilizare si microcipare gratuita a animalelor de companie de pe raza UAT Victoria.Vineri, 23 iunie, incepand cu ora 9:00, va asteptam la stadion, in fata Primariei, pe toti cei ... citeste toata stirea