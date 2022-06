Campanie gratuita de microcipare, sterilizare si vaccinare, la Brasov

Pentru a veni in sprijinul iubitorilor de animale de companie, Serviciul de Gestionare al Cainilor fara Stapan, in parteneriat cu Asociatia Milioane de prieteni, continua campania gratuita de microcipare, inregistrare in Registrul de Evidenta al Cainilor cu Stapan, sterilizare, vaccinare anti-rabica si deparazitare interna, cu scopul de a-i sustine pe proprietari sa intre in legalitate.,,Continuam si in acest weekend campania de informare a cetatenilor cu privire la serviciile gratuite pe ... citeste toata stirea