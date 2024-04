Campanie in scoli a AJOFM Brasov

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov si-a propus sa ajunga la toti elevii de liceu din judet care sunt in clasele terminale. Reprezentantii agentiei ii informeaza pe acestia despre programele destinate lor si despre cum pot ajunge pe piata muncii, dar si ce drepturi au daca nu isi gasesc un loc de munca inca de la inceput."Pana in prezent s-au desfasurat actiuni in 22 de scoli, in urma carora au beneficiat de informatiile noastre peste 700 de elevi din anii ... citește toată știrea