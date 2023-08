Ministerul Sanatatii a lansat o campanie de informare si constientizare privind importanta vaccinarii, dupa ce a constatat ca a scazut increderea populatiei in vaccinare, in pandemia de Covid-19. Campania are mai multe clipuri, care vizeaza vaccinarea bebelusilor, copiilor si adolescenti, varstnicilor si persoanelor aflate in grupe de risc. Campania nationala de informare si constientizare asupra importantei vaccinarii lansata de Ministerul Sanatatii sub sloganul "Stiu, nu doar sper ca o sa fiu ... citeste toata stirea