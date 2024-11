Campionat de dans irlandez, la Brasov: 450 de dansatori din 24 de tari

Peste 450 de dansatori, din 24 de tari, vor fi prezenti in weekendul 29 noiembrie - 1 decembrie, la Brasov, in cadrul Campionatului Euro-Asiatic de dans irlandez. Evenimentul, organizat in premiera in Romania, se va desfasura Centrul de Evenimente Lux Divina din Brasov.Acest campionat este etapa de calificare pentru Mondialul de dans irlandez, programat in martie 2025 la Dublin (Irlanda). Este evenimentul anului pentru comunitatea de dans irlandez din regiunile Europei continentale si Asiei, ... citește toată știrea