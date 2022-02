Campionatele Nationale de Schi se desfasoara pentru prima data cu participare internationala. Cum s-au descurcat sportivii nostri

Campionatele Nationale de Schi s-au desfasurat pentru prima data sub egida FIS si, astfel, au fost prezenti sportivi din alte tari, cum este suedezul Isac Hedstroem. Pentru prima data in istorie, Campionatele Nationale de Schi se desfasoara sub egida Federatiei Internationale de Schi. Aceasta inseamna ca la intreceri iau parte si schiori din alte tari, tocmai pentru ca nivelul competitiei sa fie unul mai ridicat si aceasta sa vina in sprijinul schiorilor din Romania. "Este bine ca avem sportivi ... citeste toata stirea