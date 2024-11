Campionatul National de Scrabble pentru Tineret, in weekend, in Poiana Brasov

Copiii si tinerii se vor intrece in Campionatul National de Scrabble, in Poiana Brasov.Doua etape finale a Campionatului National de Scrabble pentru Tineret, individual si intercluburi, au loc in acest weekend in Poiana Brasov.Federatia Romana de Scrabble (FRSc) si C.S. Argus Targu Frumos organizeaza, la sfarsitul acestei saptamani, 16 - 17 noiembrie 2024, urmatoarele competitii: etapa a 4-a a Campionatului National Individual de Scrabble - Tineret (CNIS-T ... citește toată știrea