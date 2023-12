Rasnovul a intrat in "spiritul Craciunului" sambata, 2 decembrie, cand, in Piata Unirii, au fost aprinse luminitele de sarbatori. Evenimentul a fost cu nerabrare de rasnoveni, care au mers in numar mare in centrul orasului, pentru a vedea cum arata bradul anului 2023 si pentru a se bucura, timp de cateva ore, de muzica buna, produse specifice sarbatorilor de iarna pregatite cu drag de rasnoveni."L-am primit cum se cuvine si pe Mos Craciun. Datorita Asociatiei Miritics, am avut ocazia sa ... citeste toata stirea