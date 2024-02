Campusul dual din Bartolomeu a intrat in etapa avizarilor

Proiectul Campusului dual din Bartolomeu, Brasov, a intrat in etapa de avizare. Astfel, pentru aceasta investitie, finantata cu bani europeni prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care ar trebui sa fie gata in anul 2026, municipalitatea brasoveana a depus documentatia la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, in vederea obtinerii acordului de mediu.Campusul integrat pentru invatamant dual va fi construit pe strada Albinelor din Brasov, pe un teren al municipiului, in ... citește toată știrea