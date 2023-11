Dupa ce a obtinut finantarea europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru construirea campusului dual din Bartolomeu, Primaria Brasov va avea o misiune dificila in ceea ce priveste implementarea. Practic, proiectul trebuie sa fie gata pana in luna august a anului 2026, iar in acest moment investitia este intr-un stadiu incipient. Mai exact, a declarat primarul Brasovului, Allen Coliban, in timpul conferintei "EDU.DUAL - Relevanta practicii in formarea profesionala", ... citeste toata stirea