Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) are in plan investitii in valoare totala de 2.074.728 lei (cu tot cu TVA) in zone mlastinoase din judetul Brasov.Astfel, sunt prevazute lucrari de reparatii si de intretinere la canalele de desecare, drenurile, puturile, gurile de evacuare din amenajarea Barsa - Vulcanita, scopul acestor lucrari fiind de a elimina excesul de umiditate din sol, astfel incat sa nu fie afectate culturile agricole. De asemenea, sunt prevazute ... citeste toata stirea