Dupa multi ani de asteptare, 1.300 de saceleni din cartierul Cernatu vor fi racordati la reteaua de canalizare. Lucrarile, in valoare de 18.040.396 lei au inceput in luna iulie a acestui an, iar pana in 18 septembrie erau finalizate in proportie de 40%, primarul municipiului, Virgil Popa, afirmand ca este respectat graficul stabilit in contract."Cele 9 strazi din cartierul Cernatu care vor beneficia de aceasta investitie ... citeste toata stirea