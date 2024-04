Canalizare si in ultimul colt al Ghimbavului

Chiar daca este la mica distanta de centrul orasului, zona "Mucava" din Ghimbav este, cel putin in acest moment, in care mai multe familii nu beneficiaza de infrastructura de baza, cum este canalizarea. De altfel, lucrarile introducerea canalizarii in aceasta zona a orasului au inceput marti, 16 aprilie, iar potrivit estimarii primarului orasului, acestea ar putea fi gata in aproximativ o saptamana, daca vremea va fi favorabila."De aceasta investitie vor beneficia 57 de familii. Am putut sa ... citește toată știrea