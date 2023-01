Cancescu mai ramane cel putin o saptamana dupa gratii

Aristotel Cancescu (71 de ani), fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, va ramane in inchisoare inca cel putin o saptamana, dupa ce judecatorii Curtii de Apel Brasov au decis sa amane pana pe 25 ianuarie pronuntarea solutiei in cazul cererii de suspendare a executarii sentintei penale de sapte ani si zece luni pentru fapte de coruptie pana la judecarea pe fond a contestatiei in anulare. Aceasta ar urma sa fie judecata pe 14 februarie, mai arata solutia data ieri de judecatori, arata ... citeste toata stirea