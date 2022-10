Cancescu nu are liniste nici la inchisoare. DNA l-a trimis in judecata intr-un alt dosar, alaturi de alti inculpati

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CANCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptelor presedinte al Consiliului judetean Brasov (in prezent aflat in stare de detinere pentru executarea unei pedepse) pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, in forma continuata (3 acte materiale)si, in stare de libertate, a urmatorilor inculpati:TAFLAN IOAN SERBAN, la data ... citeste toata stirea