Cancescu si Scripcaru, achitati in ,,Dosarul Farmacia". Curtea de Apel respinge, ca nefondat, apelul declarat de DNA Brasov

Curtea de Apel Brasov a respins in sedinta de luni, 17 ianuarie 2022, apelul procurorilor DNA in "Dosarul Farmacia", in care erau inculpati si Aristotel Cancescu, fostul presedinte al CJ Brasov, si George Scripcaru, fostul primar al Brasovului. Dosarul Farmacia a intrat pe rolul instantei in 2016, fiind trimis de DNA Brasov, iar in 2020, judecatorii Tribunalului Covasna au dat solutie de achitare pentru inculpatii din ,,Dosarul Farmacia", Dupa sentinta Curtii de Apel Brasov de ieri, DNA pierde ... citeste toata stirea