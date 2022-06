Cand 2 renunta, al 3-lea preia contractul: Eurostrada si Morani, inlocuiti rapid de Primarie

Dupa ce firmele Eurostrada si Morani nu au mai fost dispuse sa asfalteze strazile din jumatatea nordica a Brasovului, in baza acordului cadru incheiat cu Primaria in anul 2019, municipalitatea brasoveana a inceput negocierile cu cea de-a treia firma din acordul amintit, SC Valdek Impex SRL. Discutiile cu asfaltatorul au reusit, iar miercuri, 29 iunie, primarul Brasovului, Allen Coliban, anuntat ca a semnat un contract subsecvent valabil pana la data de 31 decembrie 2022, in valoare de 15,5 ... citeste toata stirea