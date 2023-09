Exercitiile fizice facute intre 7 si 9 dimineata au fost asociate cu o circumferinta a taliei si un indice de masa corporala (IMC) mai scazute decat in cazul persoanelor care se antreneaza in timpul pranzului sau seara, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Obesity, relateaza CNN.Autorii cercetarii au studiat datele privind sanatatea si activitatea a 5.285 de persoane care au participat timp de 4 ani la Sondajunational de examinare a sanatatii si nutritiei al Centrului SUA pentru ... citeste toata stirea