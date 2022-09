Cand devine mustul periculos pentru sanatate

Obtinut din presarea strugurilor proaspat culesi, mustul este o bautura apreciata de romani, ce poate aduce numeroase beneficii organismului. Exista, insa, si efecte negative ale consumului de must:- Nu este recomandat persoanelor cu probleme de greutate. Consumat in cantitati mari, mustul ingrasa, intrucat are un continut mare de zahar si este foarte bogat din punct de vedere caloric. Se considera ca un pahar mic de must este echivalentul unui kilogram de struguri.- Nu este indicat ... citeste toata stirea