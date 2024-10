Cand e Black Friday 2024 la eMAG

Startul reducerilor de Black Friday 2024 are loc oficial la eMAG in prima saptamana din luna noiembrie.eMAG a anuntat oficial data la care incep marile reduceri de Black Friday 2024.Black Friday 2024 la eMAG va incepe in data de 8 noiembrie, in prima saptamana a lunii noiembrie."Oamenii asteapta Black Friday pentru a-si cumpara produse pe care nu si le permit in restul anului. Daca in mod normal avem 4 milioane de cumparatori pe luna, in ziua de Black Friday avem aproximativ 700.000 de ... citește toată știrea