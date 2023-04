In ultimii ani, programele de check-up avansate mizeaza pe beneficiile RMN-ului total. Presupune scanarea in amanunt in organismului, din cap pana-n picioare. Practic, intr-o singura sesiune, de aproximativ 30 de minute, medicii pot analiza organele interne. Si pot orienta pacientii catre investigatii suplimentare tintite, pentru un diagnostic precis."Practic, cu ajutorul acestei investigatii, evaluam creierul (putem observa tumorile, anevrismele, hematoamele etc.), coloana vertebrala (putem ... citeste toata stirea