In noaptea de luni spre marti, 12/13 iunie, la Predeal, un urs a intrat in curtea unei case de vacanta, la trei ore dupa plecarea proprietarului, un cunoscut chirurg din Bucuresti. A incercat sa forteze usa care da direct in bucatarie dar nu a reusit. A continuat incercarile si pana la urma a spart usa cu pachet dublu de sticla groasa de la o camera de zi.A intrat in casa, a ajuns in bucatarie, a deschis frigiderul si a mancat tot ce a gasit acolo si prin dulapuri. Dupa care a urcat la etajul ... citeste toata stirea