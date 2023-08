Pastele ortodox 2024 se sarbatoreste la o data diferita de Pastele catolic 2024.Pastele 2024 ortodox pica duminica 5 mai, iar Pastele 2024 catolic este duminica 31 martie.Pentru prima data dupa 2013, intre Pastele Catolic si Pastele Ortodox o sa fie o pauza de mai bine de o luna. Asta pentru ca Pastele la catolici va pica anul viitor pe data de 31 martie. In ultimii ani, Pastele Ortodox a mai picat in luna mai in 2016 (1 mai) si in 2021 (2 mai). ... citeste toata stirea