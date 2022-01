Cand s-au scris primele documente pentru Unirea Principatelor Romane. Contributia orasului de sub Tampa

Alexandru Ioan Cuza si alti revolutionari pasoptisti semnau, in 1848, la Brasov, primele acte care aveau sa duca la Unirea Principatelor din 24 Ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza, domnitorul ales in ambele principate romanesti in ianuarie 1859, a fost un constant prieten al Brasovului. Numele domnitorului a ramas legat de locuri dragi brasovenilor, cum este fosta Piata a Prundului, in care aveau loc multe din cele mai importante evenimente ale Junilor Brasovului. "Brasovul ii datoreaza mult lui ... citeste toata stirea