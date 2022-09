Luni, 26 septembrie, in cursul diminetii, in timp ce se indreptau spre Iasi, salvatorii montani voluntari din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Brasov au observat un accident rutier, in urma caruia un autoturism a intrat intr-un gard."Salvamontistii au oprit imediat si fara sa ezite s-au deplasat catre masina avariata, iar experienta dobandita la interventiile numeroase la care ... citeste toata stirea