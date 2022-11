Cand se da startul sarbatorilor de iarna la Fagaras

Fagarasul da startul sarbatorilor de iarna in ajun de Mos Nicolae, atunci cand va fi aprins iluminatul festiv.Startul sarbatorilor de iarna va fi dat in seara de 5 decembrie, incepand cu ora 17.00, anunta autoritatile locale.Startul petrecerilor de Craciun va fi dat in Parcul Central al orasului, odata cu aprinderea luminitelor de sarbatori.Odata cu aprinderea decorurilor luminoase, fagarasenii se vor bucura si de evenimentele pregatite de autoritatile locale, iar copiii vor fi in centrul ... citeste toata stirea