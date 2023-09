Reorganizarea teritoriala ramane un subiect extrem de dificil pentru guvern. O recunoaste si ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, care spune ca nu sunt sanse sa se intample in acest mandat.Adrian Vestea a declarat la audierile dinaintea intrarii in Guvern ca o reorganizare teritoriala nu se poate face in acest mandat, dar a transmis si ca acum este momentul perfect pentru o analiza.Intrebat despre acest subiect la D'Economic News, ministrul Dezvoltarii a spus ca "vedem ca toate alocarile ... citeste toata stirea