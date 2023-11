Ziua Sfantului Andrei este praznuita in Biserica Ortodoxa in fiecare an pe data de 30 noiembrie. Este una dintre cele mai importante sarbatori religioase din calendarul ortodox si ziua care marcheaza una dintre cele mai cunoscute superstitii. Astfel, graul la incoltit se pune pe data de 30 noiembrie, la prima ora a diminetii, in ziua in care Biserica il praznuieste pe Sfantul Andrei.In unele zone ale tarii, crestinii pun graul la incoltit inca din noaptea de 29 noiembrie spre 30 noiembrie, de ... citeste toata stirea