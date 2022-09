Cand se suspenda si cand inceteaza plata pensiei? Ce spune legea

Casa Nationala de Pensii Publice vine cu informatii despre situatia in care plata pensiei se poate suspenda, dar si cazurile cand aceasta inceteaza.Cand se suspenda plata pensiei?Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:* pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca potrivit prevederilor acesteia pensia se ... citeste toata stirea