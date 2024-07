Cand se tine cont de vechimea cumparata

Mai multe acte normative aprobate in ultimii ani prevad ca persoanele care nu au suficienta vechime in munca pot cumpara pana la 6 ani de la casele de pensii. In ciuda faptului ca achizitia este foarte costisitoare, cei 6 ani cumparati de la stat costand acum 59.400 lei (9.900 lei pe an), acesti ani nu sunt considerati contributie la sistemul de pensii in cazul pensionarii anticipate, dar sunt luati in calcul la pensionarea pentru limita de varsta.Articolul 60, alin (1) arata ca "la data ... citește toată știrea