Cand si unde a fost inventata cafeaua instant

Cafeaua instant are o poveste interesanta si plina de inovatii. Satori Kato, un chimist japonez care lucra in Chicago, este creditat cu inventarea cafelei instant in 1901. El a aplicat un proces similar celui folosit pentru a crea ceaiul instant. Inventia sa a fost conceputa pentru a oferi o alternativa rapida si convenabila la cafeaua traditionala, care necesita timp pentru preparare.In ciuda ingeniozitatii inventiei, cafeaua instant nu a avut un succes imediat. Gustul sau era considerat ... citește toată știrea