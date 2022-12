Cand si unde nu pot fi folosite artificiile si petardele?

In perioada decembrie 2022 - ianuarie 2023, politistii Biroului Analiza si Prevenirea Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov deruleaza o serie de activitati preventive in cadrul Campaniei "Sarbatori in siguranta" si a Planului de actiune "Foc de artificii 2022-2023", in zone aglomerate, centre comerciale, unitati de invatamant din judetul Brasov.Scopul activitatilor il constituie constientizarea riscurilor (de victimizare, dar si din perspectiva consecintelor ... citeste toata stirea