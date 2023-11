Caravana "Patrioti in Europa" a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) se va afla in data de 29 noiembrie, in judetul Brasov. Candidatii AUR pentru Parlamentul European vor fi prezenti in Municipiul Brasov la Biblioteca Judeteana - Livada Postei, incepand cu ora 10:00.AUR a ales sa prezinte lista de candidati cu un an inainte de alegeri. Este o premiera pentru scena politica din Romania, unde partidele vechi ne-au obisnuit sa ne prezinte candidatii cu o luna sau doua inainte de alegeri. ... citeste toata stirea