Inspectiile la clasa nu o sa fie luate in considerare la concursul de Titularizare 2023, "motivul fiind numarul mare de inspectii care nu au putut fi efectuate in aceasta perioada afectata de protest", a sustinut, ieri, ministrul Educatiei, Ligia Deca.Altfel spus, in acest an, la titularizare ramane doar proba scrisa."Avem nevoie ca toti candidatii care pot sa intre in ... citeste toata stirea