Candidatii USR Brasov pentru alegerile parlamentare - o echipa unita, pentru apararea intereselor brasovenilor

Pentru alegerile parlamentare, USR vine in fata brasovenilor cu o echipa de oameni competenti si integri, alesi de membrii organizatiei in mod democratic si transparent. O echipa care isi asuma continuarea luptei cu PSD si PNL, partidele comasate a caror guvernare dezastruoasa a adus scumpiri si datorii enorme si care in Consiliul Local Brasov, in ultimii 4 ani, au blocat si tergiversat proiectele de dezvoltare ale Brasovului.Viitorii parlamentari USR Brasov vor face echipa cu toti ceilalti ... citește toată știrea