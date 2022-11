Canionul 7 Scari, inchis pana la primavara

Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari au fost inchise miercuri, 16 noiembrie, si asa vor ramane cateva luni de acum incolo. "Acestea vor intra in conservare pana in primavara anului 2023 cand conditiile meteorologice vor permite deschiderea lor. Va multumim tuturor celor care ne-ati vizitat si va asteptam in sezonul urmator", e mesajul transmis de administratia obiectivelor turistice.Canionul a mai fost inchis, in acest an, din cauza unor furtuni violente din luna august. Suvoaiele au ... citeste toata stirea