Canionul 7 Scari si Tiroliana se redeschid mai repede

Canionul 7 Scari si Tiroliana se deschid din acest weekend, desi, deschiderea era anuntata initial, in jurul datei de 1 mai.Sambata, 27 aprilie obiectivele turistice, Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari, se vor deschide pentru vizitare si utilizare, anunta administratorii zonei de agrement.Ca in fiecare an, in aceasta perioada sunt organziate actiuni de intretinere si curatenie a ... citește toată știrea