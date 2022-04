Canionul si Tiroliana Sapte Scari, redeschise in aceasta primavara

Inchise de anul trecut, din cauza pandemiei si apoi a iernii, Canionul Sapte Scari si Tiroliana Sapte Scari din Piatra Mare vor fi redeschise in aceasta primavara, in functie de conditiile meteo. In aceasta perioada se fac verificarile la cele doua obiective, iar pentru operare Regia Publica Locala a Padurilor Sacele (care are in proprietate cele doua amenajari) a lansat o licitatie pentru la care asteapta ofertele pana in 15 aprilie.Contractul cu operatorul celor doua obiective are o valoare ... citeste toata stirea