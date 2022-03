Canionul Tamina va avea o consola cu pardoseala din sticla. Spectacolul naturii va putea fi admirat de la inaltime

Una din cele mai spectaculoase cascade din zona Brasovului va putea fi admirata, printr-o pardoseala din sticla, de pe o consola aflata la iesirea din Canionul Tamina. Impotmolit in zecile de acte cerute de birocratia romaneasca, proiectul reamenajarii Cascadei Tamina a fost reluat de Primaria Sacele. Proiectul a demarat inca in 2014, dar pana acum nu s-a facut nimic, din cauza birocratiei. Acum, edilii au reusit sa depaseasca obstacolele birocratice si cascada va arata, in curand, cu totul ... citeste toata stirea