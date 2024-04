Cannabisul recreational devine legal in Germania

Dupa Malta in 2021 si Luxemburg anul trecut, Germania a devenit luni cea mai mare tara din UE care a legalizat consumul de canabis in scop recreational, cu o reforma care a starnit atat asteptari, cat si temeri, transmite News.ro. La miezul noptii, ora primelor jointuri "legale", cateva sute de persoane au sarbatorit schimbarea legii in fata emblematicei Porti ... citește toată știrea