"Canta la terasa pana la 4 dimineata"

Conditiile de cazare si masa din baza militara NATO de la Cincu, Brasov, au ajuns subiect de investigatii in presa franceza. Tema a fost preluata de deputati francezi, care au expus-o spre dezbatere in Adunarea Nationala. Mancare prea putina, frig in corturi si mizerie, de asta s-au plans unii dintre cei peste 600 de militari francezi veniti la Cincu in cadrul operatiunii Aigle.Povestea conditiilor dificile in care ar trai militarii francezi trimisi in Romania nu pare sa-i impresioneze pe ... citeste toata stirea